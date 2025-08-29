Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der Dessauer SV 97 und die NSG Gräfenhainichen am Freitag vom Platz gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tim Schindler (NSG Gräfenhainichen) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

65. Minute Dessauer SV 97 gleichauf mit NSG Gräfenhainichen – 1:1

Schon zwei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 3 (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Vetter (46. Lüdtke), Jaschinski (46. Zimmermann), Brückner, Kienitz, Brückner (78. Hiller), Plonski, Effenberger, Marquardt (46. Schindler), Stockmann, Grimm (46. Hannusch)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35