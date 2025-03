Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Zerbst/anhalt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und JSG Lutherkicker ist gleichauf geendet.

Vincent Geilich (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

TSV Rot-Weiß Zerbst Kopf an Kopf mit JSG Lutherkicker – 1:1 in Minute 62

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte dreimal Gelb ein. Die JSG Lutherkicker spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Danilo Hartwig-Ballmann.

Das rettende Tor für die JSG Lutherkicker fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dominik Christopher Rath den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (62.).

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – JSG Lutherkicker

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Pötzschke, Teucherdt (46. Krüger), Schmitz, Becker, Syring (68. Henning), Nehring, Tanasi, Geilich, Albrecht, Abdulrahman

JSG Lutherkicker: Ritter – Jentzsch, Dorn, Gholami (76. Hassani), Kießling (46. Müller), Rath, Alhamwi, Schmidt (35. Grabo), Wagner, Mateus, Sommer

Tore: 1:0 Vincent Geilich (15.), 1:1 Dominik Christopher Rath (62.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 37