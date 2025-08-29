Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Tim Schindler für Gräfenhainichen traf und in Minute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 3, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (65.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Stockmann, Kienitz, Effenberger, Brückner, Marquardt (46. Schindler), Brückner (78. Hiller), Grimm (46. Hannusch), Vetter (46. Lüdtke), Jaschinski (46. Zimmermann)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35