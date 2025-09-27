Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am vergangenen Samstag war der Dessauer SV 97 gegenüber dem SV Blau-Rot Pratau U19 machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

1:3 – Dessauer SV 97 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Blau-Rot Pratau U19

Dessau-Roßlau/MTU. Das Match zwischen Dessau und Pratau ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Hendrik Kruse für Pratau traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Tim Lukas Eßbach erzielt.

Dessauer SV 97 Kopf an Kopf mit SV Blau-Rot Pratau U19 – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (90.+2). Die Dessauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – Eßbach, (36. Scheller), (59. Miertsch)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Alnazzal (90. Röthing), Kruse, Al Falougi, Kalboun (46. Abendroth), Pötzsch, Richter, Mustafa

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20