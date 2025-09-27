Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimbonus half dem Dessauer SV 97 am Samstag nicht, als er sich vor 20 Fans mit 1:3 (0:0) gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 geschlagen geben musste.

1:3 – Dessauer SV 97 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Blau-Rot Pratau U19

Dessau-Roßlau/MTU. Das Match zwischen Dessau und Pratau ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Hendrik Kruse für Pratau traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Tim Lukas Eßbach den Ball ins Netz.

1:1 für Dessauer SV 97 und SV Blau-Rot Pratau U19 – 67. Minute

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (90.+2). Die Dessauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (36. Scheller), (59. Miertsch), Eßbach

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Mustafa, Kruse, Kalboun (46. Abendroth), Almaao, Pötzsch, Richter, Alnazzal (90. Röthing), Al Falougi

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20