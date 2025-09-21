Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Kai Kozlowski (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

16. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 Vorsprung

Im Anschluss waren die zurückliegenden Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Seelig versenkte den Ball in Minute 49 ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. traf in Spielminute 54 noch einmal. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig versenkte den Ball in Spielminute 75 zum dritten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Brand, Kozlowski, Kaziur, Marku (62. Baum), Seelig, Loschwitz, Schlömer (46. Walther), Schröter, Giss

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29