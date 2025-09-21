Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Kai Kozlowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in Spielminute 49 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. traf in Minute 54 zum dritten Mal. 3:3. Die Bitterfeld-Wolfener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Seelig schoss und traf in Minute 75 zum dritten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Kozlowski, Loschwitz, Brand, Kaziur, Schröter, Marku (62. Baum), Schlömer (46. Walther), Seelig, Giss

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29