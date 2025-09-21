Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (16.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt in Minute 16 mit 2:0

Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig versenkte den Ball in Spielminute 49 noch einmal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. versenkte den Ball in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig traf in Minute 75 ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (89.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Brand, Giss, Loschwitz, Kozlowski, Marku (62. Baum), Seelig, Schröter, Konicki, Kaziur, Schlömer (46. Walther)

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29