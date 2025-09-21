Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 29 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

Dann kamen die zurückliegenden Dessauer zum Zug: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Seelig versenkte den Ball in Minute 49 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Dessauer nicht abhängen. traf in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Seelig traf in Minute 75 ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (89.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Schröter, Kaziur, Konicki, Marku (62. Baum), Giss, Schlömer (46. Walther), Loschwitz, Seelig, Brand

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29