Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Gleich nach Spielstart schoss Kai Kozlowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

16. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 Vorsprung

Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. 2:2. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in Minute 49 noch einmal. Es wollte den Bitterfeld-Wolfenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. versenkte den Ball in der 54. Minute ein weiteres Mal. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig traf in der 75. Minute ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Schröter, Giss, Kozlowski, Konicki, Loschwitz, Marku (62. Baum), Schlömer (46. Walther), Kaziur, Brand

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29