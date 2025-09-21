Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Kai Kozlowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Bitterfeld-Wolfener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (16.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 16 Minuten 2:0

Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Gleichstand. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig schoss und traf in Spielminute 49 ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. schoss und traf in der 54. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kaziur, Kozlowski, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum), Loschwitz, Schröter, Giss, Seelig, Brand, Konicki

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29