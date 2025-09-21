Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Kai Kozlowski (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit 2:0 – 16. Minute

Der Dessauer SV 97 e.V. lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Unentschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Seelig versenkte den Ball in der 49. Minute ein weiteres Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. traf in Minute 54 noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Seelig schoss und traf in Spielminute 75 zum dritten Mal. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Konicki, Loschwitz, Seelig, Schlömer (46. Walther), Marku (62. Baum), Brand, Kaziur, Kozlowski, Schröter

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29