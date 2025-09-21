Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Kai Kozlowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Bitterfeld-Wolfener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Seelig der Torschütze (16.).

Minute 16: 1. FC Bitterfeld-Wolfen baut Führung auf 2:0 aus

Im Anschluss waren die zurückliegenden Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig traf in der 49. Minute zum zweiten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. schoss und traf in Minute 54 noch einmal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig schoss und traf in Minute 75 noch einmal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Kilian Konicki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (89.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Brand, Giss, Loschwitz, Marku (62. Baum), Konicki, Seelig, Kaziur, Schlömer (46. Walther), Schröter, Kozlowski

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29