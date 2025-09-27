Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem unglaublichen 18:1 (10:0) fegte die Mannschaft der NSG Gräfenhainichen die SG 1948 Reppichau am Samstag vom Spielfeld.

Gräfenhainichen/MTU. Gleich 18 mal hat die NSG Gräfenhainichen am Samstag gegen die Gäste aus Reppichau eingenetzt. 18:1 (10:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Tim Schindler (15.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für NSG Gräfenhainichen – 15. Minute

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die NSG Gräfenhainichen steckte noch einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 18:1 auszubauen (89.). Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Kluger (21. Gebele), Effenberger, Vetter (60. Hannusch), Störer, Jaschinski (46. Zimmermann), Plonski, Stockmann (46. Marquardt), E. A. Brückner (46. Berger), Schindler, L. A. Brückner

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, Storm, Gassner, Marx, Bachmann, Reuter, Stock, Wollmerstädt, Ehrenberg

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65