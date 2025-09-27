Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem unfassbaren 18:1 (10:0) fegte das Team der NSG Gräfenhainichen die SG 1948 Reppichau am Samstag vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Gegner aus Reppichau souveräne achtzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 18:1 (10:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Nach 13 Minuten schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Gräfenhainicher legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

15. Minute: NSG Gräfenhainichen mit 2:0 Vorsprung

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:1 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Stockmann (46. Marquardt), Störer, Kluger (21. Gebele), L. A. Brückner, Schindler, Effenberger, Vetter (60. Hannusch), Jaschinski (46. Zimmermann), E. A. Brückner (46. Berger)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Wollmerstädt, Storm, Marx, Gassner, Reuter, Bachmann, Ehrenberg, Pelz, Stock

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65