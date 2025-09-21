Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (66.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel (64. Schmidt), Schneider, Ludwig, Perll, Lorenz, Gebhardt (55. Lorbeer), Koch, Ketzel, Scheller, Weygant

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Pötzschke, Hanuszkiewicz, Thielen (24. Nehring), Geilich, Friedrich, Albrecht (16. Becker), Schmitz (83. Henning), Schöne (37. Syring), Hänsel

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30