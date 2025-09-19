Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Spiel gegen die NSG Waldersee/Mildensee am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 3:3 (3:1)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee am Freitag 3:3 (3:1) getrennt.

Daher Al Mahmoud (SG Aken/Paschl.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Akener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (18.).

SG Aken/Paschl. führt mit 2:0 – Minute 18

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Bruno Richter (Waldersee/Mildensee) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Waldersee/Mildensee erreichen (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Al Mahmoud, (31. Sachse), Porsch, Laubmeier, Faldix, Kutscher, Schirmer, Schulze, Sulaiman (31. Hickethier)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Schmidt (28. Rudolph), Meiling (80. Rettig), Presche, Gladosch, Kern, Klausner (46. Richter), Rintelmann (46. Appelt), Wille, Wünsche, Zander (28. Noth)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46