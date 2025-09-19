Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 3:3 (3:1)-Unentschieden.

Aken/MTU. Die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee haben sich am Freitag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Daher Al Mahmoud das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz (18.).

SG Aken/Paschl. baut Vorsprung auf 2:0 aus – 18. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Aken/Paschl. kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Richter den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Sulaiman (31. Hickethier), Faldix, Kutscher, Al Mahmoud, Porsch, Schulze, (31. Sachse), Schirmer, Laubmeier

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Rintelmann (46. Appelt), Meiling (80. Rettig), Gladosch, Klausner (46. Richter), Wille, Zander (28. Noth), Wünsche, Schmidt (28. Rudolph), Kern

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46