Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Blau-Rot Pratau U19 von Trainer Maximilian Preuß aus dem Kräftemessen mit der SG Aken/Paschl. vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Aken/Paschl durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wittenberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Majd Alnazzal der Torschütze (76.).

Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Kamal Mustafa den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Alnazzal, Bilke, Abendroth, Mustafa, Pötzsch (55. Trenkhorst), Richter, Almaao, Kobsa, Kühnl (30. Röthing)

SG Aken/Paschl.: Hacker – Porsch (25. Al Hussein), Al Mahmoud, Nguyen, Hartwig, Laubmeier, Schulze, Nethe, Zakhel, Sulaiman (25. Schulz), Khan

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90