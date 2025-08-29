Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Blau-Rot Pratau U19 von Coach Maximilian Preuß aus dem Kräftemessen mit der SG Aken/Paschl. vom Platz.

4:0 – SV Blau-Rot Pratau U19 in der Begegnung mit SG Aken/Paschl. deutlich souverän

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Gleich nach Anpfiff schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Blau-Rot Pratau U19 – 76. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kamal Mustafa den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Richter, Kobsa, Abendroth, Almaao, Alnazzal, Kühnl (30. Röthing), Mustafa, Pötzsch (55. Trenkhorst), Bilke

SG Aken/Paschl.: Hacker – Sulaiman (25. Schulz), Zakhel, Al Mahmoud, Laubmeier, Nethe, Schulze, Nguyen, Khan, Porsch (25. Al Hussein), Hartwig

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90