5:0 – United 4 Lions (Brehna) in der Begegnung mit TSV Rot-Weiß Zerbst deutlich souverän

Brehna/MTU. Die Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brehnaer besiegten die Gäste aus Zerbst mit 5:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Franz Thomas Reinhardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dominik Janas den Ball ins Netz (16.).

United 4 Lions (Brehna) baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Florian Bau traf in Minute 64 und Janas in Minute 66. Spielstand 4:0 für den United 4 Lions (Brehna).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Brehna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Elias Rathmann (Brehna) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:0 verließen die Brehnaer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: United 4 Lions (Brehna) – TSV Rot-Weiß Zerbst

United 4 Lions (Brehna): Reichert – Fiala, Pechstedt (46. Rathmann), Reißauer (27. Bau), Reinhardt, Janas, Donath, Laube, Dubiel (32. Schäpe)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Tanasi, Albrecht, Abdulrahman, Pötzschke, Friedrich (46. Schmidt), Teucherdt (27. Henning), Syring, Schmitz

Tore: 1:0 Franz Thomas Reinhardt (3.), 2:0 Dominik Janas (16.), 3:0 Florian Bau (64.), 4:0 Dominik Janas (66.), 5:0 Elias Rathmann (90.); Schiedsrichter: Jens Nitsche (Zörbig)