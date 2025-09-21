Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 am Sonntag 5:3 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Kai Kozlowski für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit 2:0 – 16. Minute

Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Seelig traf in Minute 49 noch einmal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. versenkte den Ball in der 54. Minute noch einmal. Gleichstand. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Seelig traf in Spielminute 75 zum dritten Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kilian Konicki (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:3 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Konicki, Kozlowski, Kaziur, Seelig, Loschwitz, Brand, Schlömer (46. Walther), Giss, Marku (62. Baum), Schröter

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29