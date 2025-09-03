Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Heimverein SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hoang Nhat Phuc Nguyen den Ball ins Netz (26.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Sulaiman, Al Mahmoud, Nguyen, Porsch, Laubmeier, Khan, Kutscher, Schulze, Zakhel

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31