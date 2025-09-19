Für den Gastgeber SG Aken/Paschl. endete das Spiel gegen die NSG Waldersee/Mildensee am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 3:3 (3:1)-Punkteteilung.

Aken/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die SG Aken/Paschl. und die NSG Waldersee/Mildensee am Freitag 3:3 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Daher Al Mahmoud das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 9 (18.) erzielt wurde.

Minute 18: SG Aken/Paschl. mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei konnte der Waldersee/Mildensee-Torwart nicht verhindern (27.). Der Vorsprung des SG Aken/Paschl. schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Laue kämpfte weiter und in Minute 45 gelang Lukas Wünsche endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In der 70. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Aken/Paschl. musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (81.). In Spielminute 89 handelte sich die NSG Waldersee/Mildensee noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – NSG Waldersee/Mildensee

SG Aken/Paschl.: – Sulaiman (31. Hickethier), Kutscher, Schulze, Faldix, Laubmeier, Al Mahmoud, (31. Sachse), Schirmer, Porsch

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wille, Presche, Rintelmann (46. Appelt), Zander (28. Noth), Schmidt (28. Rudolph), Gladosch, Wünsche, Kern, Meiling (80. Rettig), Klausner (46. Richter)

Tore: 1:0 Daher Al Mahmoud (7.), 2:0 (18.), 3:0 Lukas Faldix (27.), 3:1 Lukas Wünsche (45.+3), 3:2 Lukas Wünsche (50.), 3:3 Bruno Richter (81.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Zuschauer: 46