Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Samstag war der Dessauer SV 97 gegenüber dem SV Blau-Rot Pratau U19 machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Das Spiel zwischen Dessau und Pratau ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Hendrik Kruse für Pratau traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Tim Lukas Eßbach erzielt.

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (90.+2). Der Dessauer SV 97 sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), Eßbach, (36. Scheller)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kalboun (46. Abendroth), Mustafa, Alnazzal (90. Röthing), Kruse, Al Falougi, Almaao, Richter, Pötzsch

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20