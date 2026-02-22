Eine herbe Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Beobachter auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) einstecken musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Julian Stock das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Reppichauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Stock der Torschütze (20.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur eine Minute später konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Stock (46. Marx), Wartemann, Storm, Gassner, Wollmerstädt (78. Künkler), Hamann (25. Bachmann), Ehrenberg, Pelz

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12