Eine deutliche Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Julian Stock das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Stock (20.) erzielt wurde.

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu festigen (72.). Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Stock (46. Marx), Wollmerstädt (78. Künkler), Pelz, Ehrenberg, Hamann (25. Bachmann), Gassner, Wartemann, Storm

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12