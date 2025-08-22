Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen. 26 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die Dessauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Meiling, Kern (59. Schmidt), Noth, Wünsche, Appelt, Rintelmann, Klausner, Rudolph (39. Rücker), Richter (88. Rettig)

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Gebele, Marquardt (46. Thomae), Jaschinski (84. Schmidt), Plonski, Brückner (38. Störer), Schindler, Stockmann, Vetter (46. Berger), Hannusch (33. Effenberger), Brückner

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26