Kein Punktgewinn für NSG Waldersee/Mildensee: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Nachwuchs FC Landsberg hinnehmen.

Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Yannis Noah Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Landsberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Elias Kern der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel NSG Waldersee/Mildensee gegen Nachwuchs FC Landsberg – 61. Minute

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Max Hellie den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Kern, Rücker (46. Rintelmann), Meiling (59. Schmidt), Rudolph (46. Appelt), Wille, Noth, Klausner (46. Richter), Kuster (59. Rettig), Wünsche

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Perll, Ketzel, Gauck (12. Hellie), Scheller, Lorenz, Koch (78. Schmidt), Weygant, Ludwig, Schneider, Gebhardt (55. Lorbeer)

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80