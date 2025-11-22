Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Heimsieg über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Fritz Haberzeth für Pratau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Julian Stock (8.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das Reppichauer Team legte nochmal nach und errang die Führung. Teo Thomas Ehrenberg traf in Minute 15. So leicht ließen sich die Wittenberger jedoch nicht unterkriegen. Leon Abendroth traf in der 33. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Reppichauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Teo Thomas Ehrenberg traf in Spielminute 52, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). So leicht ließen sich die Wittenberger aber nicht abhängen. Anas Almaao versenkte den Ball in der 72. Spielminute, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau U19 musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (82.). Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Richter (21. Weinelt), Almaao, Alnazzal, Haberzeth (46. Röthing), Küpper, Kalboun, Bilke (21. Schuffenhauer), Abendroth

SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, Wartemann, Böhme, Gassner, Ehrenberg, Wollmerstädt, Pelz, Stock

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20