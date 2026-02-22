Signifikant unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 im Spiel gegen die SG 1948 Reppichau am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Beobachter auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) einstecken musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Julian Stock das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – Minute 20

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Wollmerstädt den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (72.). Damit war der Sieg der Reppichauer gesichert. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Pelz, Ehrenberg, Stock (46. Marx), Storm, Wartemann, Wollmerstädt (78. Künkler), Hamann (25. Bachmann), Gassner

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12