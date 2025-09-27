Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.). Die Wittenberger konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Tim Lukas Eßbach der Torschütze (67.).

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Majd Alnazzal den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Wittenberger gesichert. Der Dessauer SV 97 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), Eßbach, (36. Scheller)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Pötzsch, Almaao, Kruse, Richter, Mustafa, Alnazzal (90. Röthing), Al Falougi, Kalboun (46. Abendroth)

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20