Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG Gräfenhainichen vor 65 Zuschauern gegen die SG 1948 Reppichau mit einem überragenden 18:1 (10:0) durch.

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Rivalen aus Reppichau souveräne achtzehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 18:1 (10:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Tim Schindler (15.) erzielt wurde.

15. Minute: NSG Gräfenhainichen mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:1 verließen die Gräfenhainicher den Platz als Sieger. Die NSG Gräfenhainichen hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Kluger (21. Gebele), Jaschinski (46. Zimmermann), Stockmann (46. Marquardt), L. A. Brückner, Störer, Effenberger, Vetter (60. Hannusch), E. A. Brückner (46. Berger), Schindler, Plonski

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Marx, Wollmerstädt, Storm, Stock, Ehrenberg, Bachmann, Pelz, Gassner, Reuter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65