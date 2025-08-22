Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2 haben 26 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Richter (88. Rettig), Meiling, Klausner, Presche, Rudolph (39. Rücker), Rintelmann, Kern (59. Schmidt), Appelt, Wünsche, Noth

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler, Marquardt (46. Thomae), Jaschinski (84. Schmidt), Gebele, Hannusch (33. Effenberger), Brückner (38. Störer), Brückner, Vetter (46. Berger), Stockmann, Plonski

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26