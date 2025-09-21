Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Landsberg – Zerbst: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

39. Minute Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Bereits eine Spielminute darauf konnte Koch (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Lorenz, Ketzel, Hirschel (64. Schmidt), Koch, Weygant, Schneider, Gebhardt (55. Lorbeer), Scheller, Ludwig, Perll

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (83. Henning), Pötzschke, Schöne (37. Syring), Geilich, Hänsel, Hanuszkiewicz, Albrecht (16. Becker), Thielen (24. Nehring), Friedrich, Hahn

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30