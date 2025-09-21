Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Landsberg – Zerbst: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Kevin Lucas (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

1:1 Ausgleich im Spiel Nachwuchs FC Landsberg gegen TSV Rot-Weiß Zerbst – 39. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Bereits eine Spielminute später konnte Koch (Landsberg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Mit 3:1 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gebhardt (55. Lorbeer), Lorenz, Perll, Scheller, Weygant, Ludwig, Ketzel, Schneider, Koch, Hirschel (64. Schmidt)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schöne (37. Syring), Hanuszkiewicz, Schmitz (83. Henning), Thielen (24. Nehring), Friedrich, Hänsel, Hahn, Geilich, Albrecht (16. Becker), Pötzschke

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30