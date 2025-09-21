Dem Nachwuchs FC Landsberg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Koch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (66.). Damit war der Erfolg der Landsberger gesichert. Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Koch, Schneider, Ludwig, Perll, Gebhardt (55. Lorbeer), Weygant, Ketzel, Hirschel (64. Schmidt), Lorenz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Friedrich, Hanuszkiewicz, Hahn, Geilich, Schmitz (83. Henning), Pötzschke, Schöne (37. Syring), Albrecht (16. Becker), Thielen (24. Nehring)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30