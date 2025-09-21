Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch am Ende der ersten Halbzeit, als Kevin Lucas für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Minute 39 Nachwuchs FC Landsberg gleichauf mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Koch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (66.). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel (64. Schmidt), Schneider, Weygant, Koch, Lorenz, Scheller, Perll, Ludwig, Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (83. Henning), Pötzschke, Thielen (24. Nehring), Albrecht (16. Becker), Hahn, Hanuszkiewicz, Friedrich, Schöne (37. Syring), Geilich, Hänsel

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30