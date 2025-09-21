Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der Nachwuchs FC Landsberg vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst freuen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Zerbst: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch, als Kevin Lucas für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zerbster konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Justin-Joel Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Perll, Weygant, Schneider, Hirschel (64. Schmidt), Ludwig, Ketzel, Gebhardt (55. Lorbeer), Lorenz, Koch

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Schöne (37. Syring), Schmitz (83. Henning), Albrecht (16. Becker), Hahn, Thielen (24. Nehring), Friedrich, Geilich, Pötzschke, Hanuszkiewicz

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30