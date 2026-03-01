Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Anthony Weygant (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Ketzel (79. Schmidt), Schneider, Perll, Ludwig, Hirschel, Scheller (21. Weygant), Lorenz, Hellie (28. Gebhardt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (46. Schlömer), Seelig, Konicki, Kozlowski, Giss, Hartung, Kaziur, Schröter (79. Marku)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32