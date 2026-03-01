Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem klaren Rückstand den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Anthony Weygant der Torschütze (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hellie (28. Gebhardt), Perll, Hirschel, Lorenz, Schneider, Ketzel (79. Schmidt), Ludwig, Scheller (21. Weygant)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Hartung, Konicki, Schröter (79. Marku), Kaziur, Kozlowski, Giss, Seidel (46. Schlömer)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32