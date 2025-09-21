Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Landsberg/MTU. Landsberg – Zerbst: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

1:1 für Nachwuchs FC Landsberg und TSV Rot-Weiß Zerbst – 39. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (66.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Hirschel (64. Schmidt), Weygant, Scheller, Ketzel, Lorenz, Ludwig, Perll, Gebhardt (55. Lorbeer), Koch, Schneider

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Schmitz (83. Henning), Thielen (24. Nehring), Pötzschke, Albrecht (16. Becker), Geilich, Hahn, Hänsel, Schöne (37. Syring), Hanuszkiewicz

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30