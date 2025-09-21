Dem Nachwuchs FC Landsberg gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den TSV Rot-Weiß Zerbst mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (66.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Scheller, Perll, Ludwig, Weygant, Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Lorenz, Schneider, Hirschel (64. Schmidt), Koch

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn, Hanuszkiewicz, Schmitz (83. Henning), Hänsel, Friedrich, Geilich, Schöne (37. Syring), Thielen (24. Nehring), Albrecht (16. Becker), Pötzschke

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30