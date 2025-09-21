Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 30 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Daniel Gallasch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Lucas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin-Joel Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (39.).

1:1 im Duell zwischen Nachwuchs FC Landsberg und TSV Rot-Weiß Zerbst – 39. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Sieg der Landsberger entschieden. Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Gebhardt (55. Lorbeer), Ketzel, Hirschel (64. Schmidt), Weygant, Lorenz, Perll, Koch, Ludwig, Scheller

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (16. Becker), Friedrich, Pötzschke, Hanuszkiewicz, Hahn, Hänsel, Schmitz (83. Henning), Geilich, Schöne (37. Syring), Thielen (24. Nehring)

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30