Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG Gräfenhainichen vor 65 Zuschauern gegen die SG 1948 Reppichau mit einem überragenden 18:1 (10:0) durch.

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reppichau überlegene achtzehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 18:1 (10:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Gräfenhainicher legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

Minute 15: NSG Gräfenhainichen baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die NSG Gräfenhainichen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:1 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), L. A. Brückner, Schindler, Kluger (21. Gebele), Vetter (60. Hannusch), E. A. Brückner (46. Berger), Effenberger, Plonski, Stockmann (46. Marquardt), Störer

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, Bachmann, Ehrenberg, Storm, Wollmerstädt, Stock, Gassner, Reuter, Marx

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65