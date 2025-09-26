Für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nachwuchs FC Landsberg mit 1:2 (0:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Die NSG Waldersee/Mildensee und der Nachwuchs FC Landsberg haben sich am Freitag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yannis Noah Scheller für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Dessauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Max Hellie den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Landsberg sicherte (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die NSG Waldersee/Mildensee wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nachwuchs FC Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – Nachwuchs FC Landsberg

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Klausner (46. Richter), Kuster (59. Rettig), Rücker (46. Rintelmann), Wünsche, Wille, Rudolph (46. Appelt), Noth, Meiling (59. Schmidt), Presche

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Koch (78. Schmidt), Perll, Ludwig, Gebhardt (55. Lorbeer), Gauck (12. Hellie), Lorenz, Ketzel, Scheller, Weygant

Tore: 0:1 Yannis Noah Scheller (26.), 1:1 Elias Kern (61.), 1:2 Max Hellie (66.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 80