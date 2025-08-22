Mit einer Niederlage für die NSG Waldersee/Mildensee endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die NSG Gräfenhainichen mit 0:1 (0:0).

NSG Waldersee/Mildensee verliert knapp gegen NSG Gräfenhainichen mit 0:1

Dessau-Roßlau/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der NSG Waldersee/Mildensee und NSG Gräfenhainichen. 26 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Waldersee Pl.2.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Gräfenhainichen. Eine Minute vor Schluss brachte Tim Schindler die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Die NSG Waldersee/Mildensee rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG Waldersee/Mildensee – NSG Gräfenhainichen

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Wünsche, Kern (59. Schmidt), Rudolph (39. Rücker), Meiling, Noth, Rintelmann, Klausner, Richter (88. Rettig), Appelt

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Plonski, Vetter (46. Berger), Jaschinski (84. Schmidt), Stockmann, Schindler, Brückner (38. Störer), Hannusch (33. Effenberger), Marquardt (46. Thomae), Brückner, Gebele

Tore: 0:1 Tim Schindler (89.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Zuschauer: 26