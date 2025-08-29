Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der SV Blau-Rot Pratau U19 von Coach Maximilian Preuß aus dem Kräftemessen mit der SG Aken/Paschl. vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Gleich nach Anpfiff schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). In der zweiten Halbzeit setzte Pratau noch einen drauf: In Minute 76 wurde ein weiteres Tor durch Majd Alnazzal erzielt.

SV Blau-Rot Pratau U19 führt mit 2:0 – 76. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Kamal Mustafa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (89.). Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Mustafa, Richter, Kobsa, Alnazzal, Almaao, Kühnl (30. Röthing), Bilke, Pötzsch (55. Trenkhorst), Abendroth

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Khan, Nguyen, Sulaiman (25. Schulz), Porsch (25. Al Hussein), Al Mahmoud, Schulze, Nethe, Zakhel, Laubmeier

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90