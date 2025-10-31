Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 40 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee.

Wittenberg/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem klaren Rückstand die NSG Waldersee/Mildensee mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Kalboun den Ball ins Netz (31.).

SV Blau-Rot Pratau U19 Kopf an Kopf mit NSG Waldersee/Mildensee – 1:1 in Minute 31

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Alnazzal, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kruse, Pötzsch, Abendroth, Al Falougi, Alnazzal, Almaao, Kalboun, Mustafa, Küpper, Trenkhorst (26. Hilgenhof)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Klausner, Schmidt, Wünsche (71. Kuster), Meiling, Rudolph, Gladosch, Presche, Kern, Rücker, Rintelmann (46. Richter)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40