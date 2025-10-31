Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 40 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee.

Wittenberg/MTU. Pratau – Waldersee/Mildensee: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Mohammad Kalboun der Torschütze (31.).

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Alnazzal den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Kalboun, Pötzsch, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Abendroth, Alnazzal, Almaao, Küpper, Al Falougi, Mustafa, Kruse

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rücker, Rintelmann (46. Richter), Rudolph, Wünsche (71. Kuster), Meiling, Gladosch, Klausner, Kern, Presche, Schmidt

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40